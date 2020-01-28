2020/01/28 | 10:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر أمني يؤكد استمرار إغلاق معظم جسور الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 10:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني يؤكد استمرار إغلاق معظم جسور الناصرية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني يؤكد استمرار إغلاق معظم جسور الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).