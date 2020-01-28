شاهــــد بالفيـــديو : أبنـــة

2020/01/28 | 10:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو للقاء بين أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وابنة قائد قوة القدس قاسم سليماني، زينب سليماني.

وظهر في الفيديو، وجود صور للمرشد الأعلى علي خامنئي والإمام روح الله الخميني، وللشهيدين سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال السيد ...

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