مصدر أمني: شوارع النجف سالكة ولم تشهد اية قطوعات

2020/01/28 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف افاد مصدر امني في محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، بعدم وجود اغلاق في جميع شوارع وطرقات المحافظة الداخلية والخارجية.وقال المصدر، إن “فلكة الزهراء وشارع المطار وشارع ابو صخير باتجاه ثورة العشرين وشارع المطار باتجاه شارع ابو صخير، وشارع كربلاء ونفق العسكرين وجسر كراج الشمالي وفلكة السلام جميعها مفتوحة امام المواطنين والزائرين”.[…]

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