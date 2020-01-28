2020/01/28 | 10:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال بنك باركليز، الثلاثاء، إن أسعار النفط ستتأثر بواقع دولارين للبرميل بسبب الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا في الصين.

وأكدت الصين وفاة أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بالفيروس مما دفع السلطات لتعزيز الاجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة للحد من انتشار الفيروس.

ويتوقع البنك نزول الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار العام بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي.

وانخفضت أسعار النفط على مدار الجلسات الست الماضية ولكن البنك يقول إن رد فعل السوق قد يكون مبالغا فيه.

ويجري تداول برنت حاليا قرب 59 دولار للبرميل والخام الأمريكي قرب 53 دولارا للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باركليز يتوقع تأثر أسعار النفط بواقع دولارين للبرميل بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باركليز يتوقع تأثر أسعار النفط بواقع دولارين للبرميل بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).