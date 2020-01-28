2020/01/28 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الطيب_عبد_السلام الإسلام السوداني و إمكان التحديثنلتقي اليوم في حوار أراه من اهم القضايا المركزية التي تشغل تفكيري لإنه بقدر ما هو سؤال النحن، اي من نحن، هو سؤال الأنا اي من انا، قضية اعمل عليها عبر محورين، الاول هو تكثيف القراءة و الإضطلاع في تاريخ الإسلام في كل الرقعة التي شهدت الإندفاعة الإسلامية و هو إضطلاع ينقلك مباشرة من السيرة الإسلامية إلى السيرة الإجتماعيه لتلك الشعوب المسلمة، و هو مشروع ثر و كبير......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الطيب عبد السلام - محمود محمد طه بعيون محمد اركون / الإسلام السوداني و إمكان التحديث - حوارية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الطيب عبد السلام - محمود محمد طه بعيون محمد اركون / الإسلام السوداني و إمكان التحديث - حوارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).