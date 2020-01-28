كشف حالة “فيروس كورونا” في الولايات المتحدة

2020/01/28 | 10:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال مسؤولو صحة أميركيون إنه لا دليل هناك على أن الفيروس الجديد القادم من الصين ينتشر في الولايات المتحدة، وهم يعتقدون أن الخطورة على الأميركيين لا تزال ضعيفة.وحتى الاثنين، ثبتت إصابة 5 أميركيين بالفيروس وكانوا جميعا قد سافروا إلى وسط الصين، فيما يحقق مسؤولو الصحة فيمن اتصلوا بهم.وقال مسؤولو مراكز […]

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