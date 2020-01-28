الحلبوسي: الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة

2020/01/28 | 10:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، مبينا أن اختيار حكومة جديدة قوية […]

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