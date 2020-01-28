نائب يكشف عن جهات تستغل التظاهرات لاشعال فتنة جديدة في البلاد

2020/01/28 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي آمرلي، اليوم الثلاثاء، من وجود جهات تعمل على استغلال التظاهرات من اجل اشعال فتنة جديدة في البلاد، داعيا الى ضرورة تدراك الامر سريعا قبل فوات الأوان.وقال آمرلي، إن “البلاد تمر بأزمة بمعنطف كبير حيث يحاول البعض استغلال التظاهرات لإشعال فتنة جديدة”، داعيا القوى السياسية […]

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