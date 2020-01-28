قيادة العمليات المشتركة تعقد مؤتمرها الاول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية

2020/01/28 | 10:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت قيادة العمليات المشتركة، مؤتمرها الاول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام.

وقالت القيادة في بيان إنه تم عقد المؤتمر الأول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام، بحضور وزير الداخلية ياسين الياسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وأضافت، أن المؤتمر استعرض اهم معطيات الواقع الامني والأسئلة الاستفهامية لدى الراي العام وكيفية إدامة التواصل والتنسيق والمتابعة لخلق جسور الثقة وتأمين المعلومات المهمة للمعنيين والمختصين في الراي العام، مبينة أن المؤتمر اختتم أعماله بتوصيات مهمة والتزامات متبادلة الغاية منها ترسيخ مفهوم الدولة والدفاع عنها وإحاطة المتلقي بالحقائق أول بأول لمكافحة الأخبار الكاذبة والملفقة والشائعات.

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