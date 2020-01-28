توقف عمليات البحث عن ناجين من الزلزال المدمر في تركيا

2020/01/28 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الحكومية في تركيا ،اليوم الثلاثاء، توقف عمليات البحث عن ناجين من الزلزال ، بعد ان عثرت على جثة شخص أخير كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار، ليرتفع بذلك عدد قتلى إلى41 شخصا.

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