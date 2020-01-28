العراق يرسل طائرة تضم طاقماً طبياً لإجلاء رعاياه من مدينة “ووهان” الصينية

2020/01/28 | 10:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إرسال طائرة تضم طاقماً طبياً الى مدينة ووهان الصينية لإجلاء الطلبة العراقيين وعوائلهم.وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم، في تغريدة على منصة “تويتر”، إن “العراق أرسل طائرة خاصة فيها طاقم طبي الى مدينة ووهان الصينية، لإجلاء الطلبة العراقيين وعوائلهم”.وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت، الاثنين، عن وجود […]

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