إعفاء مدير حماية المنشآت في ذي قار من منصبه ونقله إلى شرطة الحدود

2020/01/28 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (28 كانون الثاني، 2020) بإعفاء مدير حماية المنشآت في محافظة ذي قار، ...





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