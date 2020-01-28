رئيس الاقليم محذرا من آثار سلبیة: استهداف السفارة الامريكية خطر حقيقي

2020/01/28 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني من تكرار استهداف السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد.وقال بارزاني في بيان، "ندين الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.إن هذه التصرفات خطر حقيقي على أوضاع واستقرار ومصالح العراق، وتكرارها واستمرارها سيخلف آثاراً سلبیة على البلد".واضاف، أن "حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية هي واجب الجهات المسؤولة ولا يجوز السماح بانتهاك القوانين والأعراف الدولية واستهداف الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية.نجدد تأكيدنا على أنه لا ينبغي جعل العراق ساحة لتصفية حسابات القوى الإقليمية والدولية".وليل الأحد سقطت داخل السفارة الأميركية في بغداد 3 صواريخ من أصل 5 أطلقت على المنطقة الخضراء، وأصاب أحد هذه الصواريخ، الثلاثة، مطعم السفارة في وقت العشاء مما أوقع جريحاً.وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بغداد لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، وهذا هو الهجوم الثاني خلال أسبوع.وكان البرلمان العراقي عقد جلسة في الخامس من يناير الحالي صوت فيها على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك نحو 5200 جندي أميركي.وجاء ذلك كرد فعل غاضب على قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف من طائرة مسيّرة في بغداد، ما استدعى رداً من إيران التي قصفت بصواريخ بالستية قاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين.

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