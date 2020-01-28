2020/01/28 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الداخلية العراقية نقل مدير حماية المنشآت في محافظة ذي قار التي تشهد توترا نتيجة الاحتجاجات الدامية، الى شرطة الحدود.وابلغ مسؤول امني شفق نيوز، انه تم نقل مدير حماية المنشآت في ذي قار العميد علي محسن الشميساوي الى شرطة الحدود، من دون معرفة الاسباب بعد.ويأتي القرار بعد يوم من قيام محتجين من احراق بناية مديرية حماية المنشآت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يوم من احراق مديرية المنشآت.. نقل مسؤول امني بذي قار للحدود) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يوم من احراق مديرية المنشآت.. نقل مسؤول امني بذي قار للحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).