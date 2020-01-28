الصحة النيابية تتحرك لمقاضاة أميركا لمسؤوليتها عن إصابة الاف العراقيين بالسرطان

2020/01/28 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، اليوم الثلاثاء ، عن تحركات نيابية رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مبينة أن امريكا تسببت باصابة الآلاف من العراقيين بالأمراض السرطانية.وقالت الحسناوي، إن “الحرب التي خلفتها الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق نتج عنها تحول مساحات كبيرة إلى مساحات مشعة بسبب المخلفات […]

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