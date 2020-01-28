2020/01/28 | 10:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة طلابية جامعية باتجاه ساحة اعتصام البصرة لدعم الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بالاضراب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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