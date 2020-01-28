من قصف السفارة الاميركية في بغداد ومن المستفيد؟

2020/01/28 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب العراقي السابق جاسم محمد جعفر، جهات وبدفع من دول خليجية بقصف السفارة الأميركية مساء الاحد لزيادة الاحتقان والتور بين فصال المقاومة والجان...

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