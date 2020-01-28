قبلت_التحدي.. عراقيون يتبرؤون من الاحزاب السياسية

2020/01/28 | 11:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع تزايد حدة المظاهرات في العراق، والتي قوبلت بموجة من العنف من قبل قوات الأمن، يسعى المتظاهرون بشتى الوسائل للتعبير عن رأيهم وعدم انتمائهم لأي طرف سياسي.

ولهذا السبب أطلق ناشطون وسم "#قبلت_التحدي" على تويتر، ليعلن كل متظاهر براءته من الأحزاب السياسة والنخبة الحاكمة، خصوصا بعد تأخر الأحزاب في تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.

ومنذ عدة أيام يتصدر #قبلت_التحدي الأكثر تداولاً في العراق، وشارك فيه الآلاف من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن انتمائهم الوحيد هو للعراق.

وتشهد العراق منذ عدة أيام مظاهرات حاشدة تقابل بعنف مفرط من قبل القوى الأمنية والميليشيات التابعة للأحزاب التي تسعى إلى فض اعتصامات المتظاهرين في المدن المختلفة، بحرق خيامهم، وإطلاق الرصاص الحي.

ويطالب المتظاهرون برحيل النخبة الحاكمة وإنهاء التدخل الإيران بالشؤون الداخلية العراقية، وبإجراء إصلاحات اقتصادية.

وقد دانت 16 دولة استمرار تعامل قوات الأمن العراقية والميليشيات بعنف مفرط مع المتظاهرين، ودعت بغداد إلى ضمان إجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة في الأحداث التي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 من المحتجين.

ودعت المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية.

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