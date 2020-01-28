بعد المصادقة على قرار سجنه.. النزاهة توضح تفاصيل ضبطها الملا طلال مُتلبِّساً بالرشوة🔻

2020/01/28 | 11:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء،عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ النائب (محمود عبد الرضا الملا طلال)، مُبيِّنة أنَّ محكمة التمييز الاتِّحاديَّة صادقت على قرار سجنه بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.[…]

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