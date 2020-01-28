الحكومة المحلية في المثنى تعلن عن قائمة مشاريعها لادرجها ضمن الاتفاقية الصينية

2020/01/28 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن اكمال الكشوفات الخاصة بمشاريع البنى التحتية، والتي ستدخل ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، مشيرة الى ان الصحة والتربية والطرق والماء والمجاري من اهم القطاعات المشمولة.وقال معاون المحافظ للشؤون الفنية علي حمزة، إن “الكشوفات أعدت بناءً على توجيهات الحكومة المركزية وبعد اجتماعات مع […]

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