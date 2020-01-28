نائب بالفتح: هناك من يستغل التظاهرات لاشعال فتنة .. تداركوا الأمر سريعا

2020/01/28 | 11:06 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي آمرلي، الثلاثاء، من وجود جهات تعمل على استغلال التظاهرات من اجل اشعا...

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