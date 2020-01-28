العالم على موعدٍ مع إعلان “صفقة القرن” لتصفير النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

2020/01/28 | 11:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، أنه سيكشف النقاب، اليوم الثلاثاء، عن خطة بلاده للسلام، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”.وقال ترامب، خلال لقاء جمعه في واشنطن مع الرئيس […]

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