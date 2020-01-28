ما بنود مسوّدة قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا؟

2020/01/28 | 11:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – قدّمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودّة قرار يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل خصوصاً “مساهمات من منظّمات إقليمية”، بحسب نصّ القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الإثنين.ومن المقرّر أن يعقد […]

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