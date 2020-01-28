2020/01/28 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، أن جميع ملاكات الوزارة في المحافظة أُستنفرت لتسليك موجة السيول القادمة من جهة المرتفعات الشرقية للحدود العراقية الإيرانية.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة صدى الاعلام , أن “ملاكات شعبة ري المشرح التابعة إلى مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان تواصل أعمالها لتسليك موجة مياه الأمطار والسيول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد في ميسان تستنفر ملاكاتها لتسليك موجة السيول القادمة من إيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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