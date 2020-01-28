2020/01/28 | 11:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلل سياسي يحذر من "هزة اجتماعية" تؤدي لتقسيم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي يحذر من "هزة اجتماعية" تؤدي لتقسيم العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي يحذر من "هزة اجتماعية" تؤدي لتقسيم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).