2020/01/28 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأميركية تكشف تفاصيل ما دار بين بومبيو وعبدالمهدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية تكشف تفاصيل ما دار بين بومبيو وعبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية تكشف تفاصيل ما دار بين بومبيو وعبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).