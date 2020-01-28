الصين.. ارتفاع ضحايا كورونا الى 106 أشخاص وتعطيل تام للدراسة

2020/01/28 | 11:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أرجأت السلطات الصينية، الثلاثاء، إلى أجل غير مسمى موعد استئناف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ارتفعت حصيلته إلى 106 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

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