الصحة تستعد لافتتاح جهاز قسطرة متطور في مدينة الطب

2020/01/28 | 11:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الصحة، عزمها افتتاح جهاز قسطرة جديد ومتطور في مدينة الطب ببغداد.

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