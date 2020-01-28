داعــش فـــي تحـــديث جـــديــد .. وفلسطـــين هــــي الوجهـــة المقبلـــة ؟!!

2020/01/28 | 11:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

للمرة الأولى منذ تأكيد قتل أبو بكر البغدادي وإعلان اسم الخليفة الجديد، المتحدث باسم داعش يقدم كلمة صوتية مدتها ٣٧ دقيقة بعنوان "دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها" حدّد فيها معالم مرحلة جديدة من إرهاب التنظيم من دون أن يتطرق إلى هوية الخليفة الجديد التي تظل محلّ جدل.



الكلمة بتاريخ ٢٧...

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