افتتاح 27 مشروعا مائيا وكهربائيا في طهران

2020/01/28 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الايراني عن افتتاح 27 مشروعا بمجال المياه والكهرباء والصرف الصحي اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران.وأوضح “رضا اردكانيان” في مراسم افتتاح هذه المشاريع حضرها الرئيس حسن روحاني اليوم، بان هذه المشاريع تأتي ضمن 132 مشروعا هاما بالمياه والكهرباء سيتم افتتاحها في ايران.وبيّن أن وزارة الطاقة أنفقت لتدشين لهذه المشاريع في العاصمة، […]

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