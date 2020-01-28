2020/01/28 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة الإنجاز في صيانة طريق محمد القاسم بلغت 89%، مرجحة افتتاحه أمام حركة السير والمرور منتصف الشهر.
وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الأمانة حققت نسبة انجاز بلغت 89 % باعمال الصيانة الخاصة بالطريق السريع محمد القاسم”.
ورجحت الأمانة في بيانها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: نسبة انجاز صيانة محمد القاسم بلغت 89%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الأمانة حققت نسبة انجاز بلغت 89 % باعمال الصيانة الخاصة بالطريق السريع محمد القاسم”.
ورجحت الأمانة في بيانها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: نسبة انجاز صيانة محمد القاسم بلغت 89%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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