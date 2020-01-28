امانة بغداد: نسبة انجاز صيانة محمد القاسم بلغت 89%

2020/01/28 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة الإنجاز في صيانة طريق محمد القاسم بلغت 89%، مرجحة افتتاحه أمام حركة السير والمرور منتصف الشهر.وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الأمانة حققت نسبة انجاز بلغت 89 ‎%‎ باعمال الصيانة الخاصة بالطريق السريع محمد القاسم”.ورجحت الأمانة في بيانها، […]

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