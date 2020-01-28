طيران الإمارات تواصل صدارة التصنيفات وتحصل على جائزة أفضل شركة طيران في العالم

2020/01/28 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، إن طيران الإمارات تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم وأفضل درجة أولى في جوائز Ultimate Luxury Travel لعام 2019.التلغراف: طيران #الإمارات تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم وأفضل درجة أولى في جوائز Ultimate Luxury Travel لعام 2019.وفاز برج العرب في #دبي […]

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