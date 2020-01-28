بعد تونس ومصر.. جدل واسع في الجزائر بسبب “النقاب”

2020/01/28 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسير الجزائر على خطى تونس ومصر، حيث أصدرت الحكومة الجزائرية تعليمات تشدد على منع ارتداء النقاب وكل لباس يعرقل ممارسة الموظفين لمهامهم، خاصة النقاب فى أماكن العمل!!.وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون بـ “احترام القوانين وقواعد ومقتضيات الأمن التى تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة”، ويأتي ذلك بعد أن تم منع ارتداء […]

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