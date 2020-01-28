الشمري: قرار البرلمان بخروج القوات الاجنبية وتبني الحكومة له خطوة مهمة لتعزيز القرار السيادي المستقل

2020/01/28 | 11:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو مجلس النواب سلام الشمري، اي خطوة خارجة عن القرار والمسار السياسي العراقي بموضوع خروج القوات الاجنبية امر غير مقبول يجب االعمل على عدم الاستمرار به.وقال الشمري في بيان تبقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان “البرلمان وبقراره الاخير حول خروج القوات الاجنبية وخصوصا الامريكية من البلاد وتبني الحكومة له خطوة مهمة […]

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