فلاح أمين الرهيمي - المصداقية والثقة تخلق الطاعة والاحترام

2020/01/28 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي من أشق الأمور على الإنسان أن يشاهد مسؤول كبير يطمأن المعتصمين ويؤكد عليه ويلتزم به أمامهم وبحمايتهم في مساء أحد الأيام وفي فجر اليوم التالي تقوم قواته بعلمه وإرادته بحرق خيم المعتصمين وفي نفس اليوم يصرح مسؤول كبير أيضاً أمام شاشة التلفاز أن حرق الخيام حدث بسبب خلاف بين المعتصمين وهذا يعني أن المعتصمين هم الذين حرقوا الخيام وليس هم ...!!والآن أسأل نفسي والآخرين كمواطن عراقي في هذا الوطن المستبا......

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