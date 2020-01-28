2020/01/28 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد العراقي لألعاب القوى إشعارا من الاتحاد الآسيوي للعبة، بإلغاء بطولة آسيا داخل الصالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يسبب إلغاء بطولة آسيا لألعاب القوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يسبب إلغاء بطولة آسيا لألعاب القوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).