بلاعبيه المحليين.. الميناء يواصل تدريباته تحضيراً للممتاز

2020/01/28 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل لاعبو فريق الميناء بكرة القدم تدريباتهم اليومية استعداداً للدوري الممتاز الذي من المؤمل انطلاق منافساته في السادس عشر من شهر شباط المقبل.

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