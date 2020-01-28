مباحثات عراقية باكستانية لتدريب الطيارين العراقيين

2020/01/28 | 11:56 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث قائد القوة الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، مع فد عسكري باكستاني التعاون في تدريب الطيارين العراقيين.





وقالت وزارة الدفاع، في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن قائد القوة الجوية العراقية اللواء الطيار شهاب جاهد علي بحث مع نائب قائد القوة الجوية الباكستانية والوفد المرافق له، سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران وتدريب الطيارين العراقيين وتبادل الخبرات لبناء قدرات الجيش العراقي.

وبحسب الوزارة، فأن قيادة القوة الجوية عقدت اجتماعا مع الوفد الباكستاني للتباحث في مجال التدريب الجوي والدعم اللوجستي.





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