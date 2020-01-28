قائد شرطة ميسان ينفي خبر إقالته

2020/01/28 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفى قائد شرطة ميسان ، العميد عبد الخضر الساعدي ، الثلاثاء، صحة الانباء التي تحدث عن اقالته من منصبه وتعيين بديل عنه.وقال الساعدي في تصريح صحفي “لا صحة للاخبار حول اقالته وتعيين الفريق الركن محمد البياتي الذي يشغل منصب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بدلا عنه”.وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل […]

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