قطر : تعيين الشيخ خالد بن خليفة آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء

2020/01/28 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الأميرى فى قطر أن الأمير تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وأضاف أنه تم تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء، حيث يشهد الاقتصاد القطرى حالة انهيار كبرى فى الفترة الراهنة، فى ظل تخبط سياسات أمير قطر تميم […]

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