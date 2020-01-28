وضع حجر الأساس لمستشفى خاص بالرياضيين قرب ملعب الشعب الدولي

2020/01/28 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، وضعها حجر الأساس لمستشفى الطب الرياض...





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