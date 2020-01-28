الصين تستبق الزمن.. بناء مستشفى في غضون 6 أيام لمواجهة فايروس “كورونا” الجديد(شاهد)

2020/01/28 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أقدمت حكومة الصين على خطوات متسارعة لمواجهة فايروس كورونا الجديد، من بينها مستشفى خلال 6 أيام فقط، لمعالجة المصابين.ونقلت قناة “سي ان بي سي” عربية، تفاصيل المستشفى وخطوات الإنجاز الذي بدأت وسيفتح المستشفى يوم 6 فبراير القادم.عملية بناء المستشفى الذي أعلنت #الصين إنها ستنجزه خلال 6 أيام وسيتم تشغيله في […]

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