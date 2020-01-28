الداخلية العراقية تداهم مكتب قناة دجلة في بغداد بعد ساعات على اغلاقها في الاردن

2020/01/28 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ داهمت قوة من وزارة الداخلية يرافقها ممثل هيئة الاعلام والاتصالات مكتب قناة دجلة ببغداد بعد ساعات على قرار الحكومة الاردنية ايقاف عمل القناة في عمان لمدة شهر.وافاد معد برنامج القرار لكم حسن حامد سرداح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان القوة داهمت القناة وطلبت من الموظفين وضيوف نشرة بعد منتصف الليل مغادرة القناة، وعدم العودة لافتتاحها مرة اخرى.وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اطلعت على نسخة من الكتاب الصادر عن هيئة الاعلام الاردنية والذي تضمن ايقاف بث قناة دجلة الفضائية لمدة شهر اعتبارا من تاريخ (27/1/2020) بذريعة مخالفة القناة لائحة قواعد البث.إلا ان القناة استمرت بالبث من بغداد بتردد اخر، حتى الساعة 0.30 بعد منتصف الليل.الجمعية تعد اغلاق قناة دجلة انتهاكا دستوريا فاضحا، ومخالفة قانونية، كون الدستور كفل حرية العمل الصحفي بكل اشكاله، وان هيئة الاعلام والاتصالات العراقية هي جهة تنظيمية لا رقابية، ولا يحق لها ايقاف بث اي قناة دون اصدار امر قضائي.كما تطالب الجمعية هيئة الاعلام والاتصالات بالكف عن ممارستها التعسفية بحق المؤسسات الاعلامية ومراعاة معايير حرية الاعلام والصحافة في العراق.وتعرب الجمعية عن استغرابها من قيام وزارة الداخلية وهيئة الاعلام والاتصالات بايقاف بث دجلة، بالتزامن مع تعليق رخصة عملها في الاردن، اذ يؤشر ذلك وجود مخاطبات بين السلطات العراقية والاردنية لايقاف القناة.

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