وزارة الداخلية: اعتقال الإرهابي “ابو سدرة” في منطقة تل الرمان بمحافظة نينوى

2020/01/28 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال الإرهابي المدعو “ابو سدرة” في منطقة تل الرمان في الجانب الايمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان ان فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد المتابعة المستمرة تمكن من القاء القبض على الداعشي المكنى ابو سدرة والذي كان يعمل فيما يسمى بالشرعية وكذلك عمل فيما يسمى بديوان المساجد خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

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