السعودية تتدخل بالشأن العراقي: لا نريد خروج الاميركان

2020/01/28 | 12:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تريد مغادرة القوات الأمريكية للعراق، زاعما إلى أن خروج هذه القوات سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل...

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