“فيروس كورونا” ينقل تصفيات أولمبياد طوكيو من الصين الى صربيا

2020/01/28 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) أن بطولة التصفيات المؤهلة للألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، التي من المقرر أن تشارك بها المنتخبات النسائية من الصين وكوريا وإسبانيا وبريطانيا في الفترة من 6 وحتى 9 شباط المقبل في مدينة فوشان الصينية تم نقلها لبلغراد (صربيا) في ظل التحذيرات من فيروس كورونا.وذكر (فيبا) في بيان رسمي أنه […]

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