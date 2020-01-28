2020/01/28 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الملاكات الطبية في مركز الناصرية، للقلب من انقاذ حياة مريض ثلاثيني توقف قلبه لعدة مرات.وقال الدكتور محمد هلال العلي الذي قام بإجراء العملية أن “المريض من سكنت محافظة ذي قار كان يعاني من انسداد في احد الشرايين القلبية وتم انقاذ حياته بعد استخدام الصدمة الكهربائية قبل واثناء العملية حيث تم إجراء العملية وفتح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ حياة مريض ثلاثيني توقف قلبه لعدة مرات في الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ حياة مريض ثلاثيني توقف قلبه لعدة مرات في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).