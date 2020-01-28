نفط ميسان تتخذ اجراءات احترازية لتجنب فيروس كورونا

2020/01/28 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اتخذت شركة نفط ميسان وبالتعاون مع دائرة صحة ميسان العديد من الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا (2019-nCov) وقال مدير إعلام الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة في المواقع التي تخضع للتطوير والتأهيل من قبل الشركات الصينية في حقول الحلفاية وميسان , بالتنسيق والتعاون مع دائرة صحة ميسان , واشار إلى […]

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