2020/01/28 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق.

وأكدت الدائرة في بيان، أن الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى الأسبق عن تهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهلية، لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينار من رواتب موظفي مديرية تربية المحافظة دون وجود سند قانوني.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة: صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة: صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).