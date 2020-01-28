بعد ساعات على اغلاقها في الاردن الداخلية تداهم مكتب قناة دجلة في بغداد وتغلقه

2020/01/28 | 12:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..داهمت قوة من وزارة الداخلية يرافقها ممثل هيئة الاعلام والاتصالات مكتب قناة دجلة ببغداد بعد ساعات على قرار الحكومة الاردنية ايقاف عمل القناة في عمان لمدة شهر ابتداءً من الاثنين.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن معد برنامج القرار لكم حسن حامد سرداح قوله ان القوة داهمت القناة وطلبت من الموظفين وضيوف […]

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